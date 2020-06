Allianz Parque estreia cinema drive-in nesta quarta-feira; confira programação

O Allianz Parque, estádio do Palmeiras, abre as portas nesta quarta-feira para uma sessão de cinema drive-in, ao estilo da década de 1950. Sem jogos de futebol devido à pandemia do novo coronavírus, o projeto tenta amenizar a falta de eventos no local durante o ano.

Na sessão inaugural, o estádio vai receber cerca de 300 veículos para a exibição do filme clássico E.T.: O Extraterrestre, de 1982. O público verá as imagens do telão colocado no Allianz de dentro do carro, com todos os cuidados para evitar o contágio pela covid-19.

"O Allianz Parque seguirá todo o protocolo estabelecido pelo governo do Estado e município de São Paulo, que regulamenta o início das atividades na configuração drive-in, definido em cinco etapas: distanciamento físico, higiene pessoal (utilização de máscaras, disponibilização de álcool em gel, política de distanciamento, higienização de ambientes, comunicação e monitoramento", informa a programação da chamada "Arena Sessions".

A programação já informada ao público conta com eventos entre os dias 24 de junho e 19 de julho. Além de filmes, o estádio do Palmeiras será palco de talk shows e apresentações musicais.

Confira os eventos drive-in agendados no Allianz Parque:

24/06 - E.T.: O Extraterrestre

25/06 - Pulp Fiction

26/06 - Jurassic Park

27/06 - Jota Quest

28/06 - Meu Malvado Favorito

28/06 - Chicago

02/07 - Koel

03/07 - Turma do Pagode

04/07 - Turma da Mônica - Laços

05/07 - Maurício Meirelles

09/07 - TED x São Paulo

09/07 - Velozes e Furiosos

11/07 - Patati Patatá

11/07 - Marcelo D2

12/07 - Leandro Hassum

16/07 - La La Land

17/07 - Anavitória

18/07 - Maurício Meirelles e Daniel Zukerman

19/07 - 3Palavrinhas

SERVIÇO

Data: de 24/06 a 19/07

Horários: Sessões vespertinas às 15h00 e noturnas às 20h00

Ingressos: Filmes: R$ 180 setor premium e R$ 120 setor comum. Os valores das demais atrações variam de acordo com o conteúdo.

Site do evento: www.arenasessions.com.br