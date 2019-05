Allianz Parque inicia plantio de novo gramado para jogo de quinta-feira

O Palmeiras terá um gramado novo no Allianz Parque para o jogo da próxima quinta-feira contra o Sampaio Corrêa, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Depois do local ter recebido dois shows na última semana, os gestores iniciaram nesta segunda-feira a troca completa do piso, que deve ficar pronto para utilização na véspera da partida.

Desde 2017, o Allianz Parque tem organizado as trocas do gramado com uma nova técnica. O método consiste em tirar da fazenda onde a grama é plantada, em Tremembé (SP), um corte mais profundo do campo, com cerca de 3 centímetros de espessura (o triplo do que era feito anteriomente). Isso permite os blocos de grama se fixarem mais facilmente ao solo após chegarem ao estádio.

Ao todo serão 590 blocos de grama, que chegarão à arena transportados por 40 caminhões. No preparo para colocar o piso, a arena utiliza trator e um nivelador a laser para preparar o piso para a vinda dos blocos de grama. O trabalho de plantio teve início nesta segunda-feira e vai continuar até terça-feira. A finalização do processo será na quarta pela manhã.

O jogo entre Palmeiras e Sampaio Corrêa será na próxima quinta-feira, às 20h. Como ganhou a partida de ida por 1 a 0, em São Luís, o time do técnico Luiz Felipe Scolari precisa de um empate para confirmar classificação para as quartas de final.