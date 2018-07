Allianz Parque recebe primeiro evento-teste no próximo sábado

A WTorre, construtora responsável pela reforma do estádio do Palmeiras, anunciou nesta segunda-feira que vai realizar no próximo sábado o primeiro evento-teste no Allianz Parque. O local vai receber 3 mil convidados a partir das 19h30 para a exibição do documentário “12 de junho de 1993 – O Dia da Paixão Palmeirense”, que resgata a conquista do Campeonato Paulista daquele ano.

O filme foi produzido pelo jornalista Mauro Beting e conta a vitória do time sobre o rival Corinthians na decisão. A conquista do título encerrou um jejum de 17 anos do clube sem garantir uma taça sequer.

A exibição do documentário inaugura uma série de testes que a construtura pretende fazer até a inaguração do estádio. A primeira partida do time no local deve ocorrer entre o fim de outubro e começo de novembro. No fim do mesmo mês a arena deve receber o primeiro megaevento, com o show do ex-Beatle Paul McCartney.