Allianz Parque terá copos comemorativos para jogo decisivo da Copa do Brasil

O confronto entre Palmeiras e Grêmio, nesta quarta-feira, decide uma das vagas para a semifinal da Copa do Brasil. Pensando no momento importante para o torcedor alviverde, a Arena colocará à venda copos colecionáveis, assim, quem comparecer ao jogo terá a oportunidade de levar uma lembrança da partida.

Os itens personalizados serão vendidos por R$ 10, em dois modelos diferentes: um dos copos apresenta as informações do jogo contra o Grêmio e o outro modelo vai destacar o tricampeonato do Palmeiras na competição.

Para adquirir a 'lembrança', o torcedor terá que ir até umas das lanchonetes da casa palmeirense. De acordo com o clube, a ação terá continuidade nas próximas partidas ao longo da temporada, incluindo o jogo contra o Sport, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro.