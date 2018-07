Arena do Palmeiras terá novo painel de LED na arquibancada

A WTorre vai colocar em prática mais um instrumento de comunicação visual no Allianz Parque. Nesta segunda-feira, o torcedor que for acompanhar ao jogo diante do Cruzeiro verá em operação a primeira placa de LED do estádio, que está sendo testada no setor Oeste, na borda entre o terceiro e quarto pavimento.

A ideia da administração da arena é usar a nova tecnologia para mostrar informações dos jogos e exibir publicidade, criando uma nova fonte de renda para o Palmeiras, que tem participação em todas as receitas geradas dentro do Allianz Parque.

A estrutura será testada nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro. A partir do ano que vem, a estrutura será instalada em todo o anel, formando um grande painel em 360º. Placas de LED serão instaladas também nas lanchonetes. A estrutura, fornecida pela agência PAD, tem altíssima resolução de 4 milímetros e 25 mil pixels, o que a torna uma das mais modernas em operação do mundo. Ao todo, serão instaladas 560 placas em toda a arena.

“Esse era um desejo antigo da administração da arena. Além de trazer uma atmosfera ainda mais moderna para o Allianz Parque, a concretização cria uma plataforma extremamente atraente para as marcas se comunicarem com seus consumidores e potenciais clientes”, diz Heraldo Evans, diretor comercial do Allianz Parque.