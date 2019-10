Allianz terá show, e CBF confirma Palmeiras x Corinthians no Pacaembu

O último clássico entre Palmeiras e Corinthians desta termporada será disputado no Pacaembu. O clube alviverde tentou mudar a data da partida, porque o Allianz Parque receberá um festival de música, mas não teve sucesso. A Conderedação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta sexta-feira o jogo no dia 9 de novembro, às 19h, no Pacaembu.

LEIA TAMBÉM > Mano confirma Jean e deve dar nova chance a Carlos Eduardo no Palmeiras

O Allianz Parque receberá o Festival Nova Brasil, que acontecerá no anfiteatro do estádio, com capacidade para até 12 mil pessoas. Como a estrutura é facilmente desmontada e não afeta o gramado, o Palmeiras tentou adiar o clássico para o dia 10 de novembro.

No entanto, no dia 10 de novembro o São Paulo recebe o Athletico-PR no Morumbi, às 16h. O Ministério Público e a Polícia Militar de São Paulo não recomendam duas partidas no mesmo dia na capital paulista por causa de possíveis encontros de torcedores rivais.

O Palmeiras teve de mandar recentemente outros jogos no Pacaembu, também por causa de shows no Allianz Parque. O que mais recebeu críticas foi o confronto com o Grêmio, pela volta das quartas de final da Copa Libertadores da América, quando o Palmeiras foi eliminado da competição.