Allione e Alecsandro podem voltar em breve ao time do Palmeiras

Muitos torcedores nem se lembram mais deles, mas Alecsandro e Allione ainda estão no Palmeiras. O primeiro disputou apenas duas partidas e sofreu uma lesão na coxa esquerda há cerca de um mês enquanto o argentino passou por artroscopia no joelho direito em abril e, enfim, ambos estão próximos de retornar ao time.

Os dois jogadores vivem situações parecidas. Estão em fase de transição do departamento médico para o campo e devem, nos próximos dias, serem liberados para ficarem à disposição da comissão técnica.

Alecsandro sofreu a lesão durante um treinamento no fim do mês passado e teve que tratar as dores no músculo reto femoral, uma região complicada de ser recuperada, por isso ainda existe uma cautela para sua liberação. A tendência é que ele leve pelo menos mais duas semanas até começar a treinar normalmente com os companheiros.

Quanto a Allione, ele passou por artroscopia no joelho direito no começo de abril e em junho iniciou a transição. Entretanto, uma inflamação no local fez com que ele regredisse no tratamento. O meia argentino chegou a fazer 12 partidas na temporada, mas não jogou no Campeonato Brasileiro.

Os dois são os únicos atletas que estão no departamento médico. Outros jogadores têm alguns problemas, mas mais leves. Leandro e Kelvin, por exemplo, sentiram dores musculares, mas não são lesões graves.