Sem espaço no time, Allione pode trocar o Palmeiras pelo River Plate

O meia Allione pode trocar o Palmeiras pelo River Plate. Como continua sem espaço no time Campeão Brasileiro, uma mudança de clube seria uma possibilidade, segundo o empresário do atleta, Tomás Budelli. Em entrevista a rádio argentina Rivadavia, o agente do jogador afirmou que Allione quer "jogar em um time que possa crescer." E citou o River como provável destino do jogador.

"Estou buscando a melhor oferta para ele (Allione) e seria um prazer jogar no River. Quero que ele jogue em um time que possa crescer. Se for ao River, será por empréstimo de um ano, não haveria inconveniente de sua saída do Palmeiras e hoje o River seria a melhor opção", afirmou Budelli, à rádio Rivadavia.

Allione terminou o ano na reserva e teria forte concorrência na próxima temporada com as chegadas de Keno e Hyoran. O jogador argentino chegou ao Palmeiras em 2014 quando o treinador era o também argentino Ricardo Gareca. Seu contrato com o clube alviverde termina em 2019.