Allione se despede do Vélez e manda recado aos palmeirenses

O meia Agustín Allione deve chegar nos próximos dias ao Brasil para fazer exames médicos e assinar contrato com o Palmeiras, mas o argentino já fez questão de se despedir do Vélez Sarsfield e conversar com os torcedores do time alviverde em sua página no Twitter.

"Hoje (segunda-feira) deixo o maior clube da Argentina, que me formou e onde vivi o mais lindo do futebol, estrear, ser campeão. Fiz parte de um grupo que, mais do que companheiros foram e serão amigos! Muito obrigado por tudo Vélez! Também tenho ansiedade de começar esta nova etapa e poder ajudar este grande clube pelo qual vou jogar. VAI, PALMEIRAS", escreveu Allione, que chega por indicação do técnico Ricardo Gareca.

O jogador de 19 anos foi campeão argentino e de uma Supercopa no Vélez Sarsfield, sob o comando de Ricardo Gareca. O jogador atua pelo lado direito do campo e faz tanto a função de volante, como de meia. Pela negociação, o Palmeiras deve pagar cerca de R$ 6 milhões por 80% dos direitos econômicos do argentino que vai assinar um contrato válido por quatro temporadas.