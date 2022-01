Allison faz dois, Internacional vence outra e garante vaga antecipada na Copinha

Com dois gols do camisa 10 Allison, o Internacional venceu a Portuguesa, por 2 a 1, no estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes, pela segunda rodada do Grupo 25 da 52ª Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os gaúchos seguem com 100% de aproveitamento e se garantiram na segunda fase.

Principal jogador da categoria sub-20 do Inter, Allison foi o destaque da partida com dois gols marcados, ambos no primeiro tempo. O primeiro saiu logo aos sete minutos, de cabeça, e o segundo foi marcado aos 43, após rebote em cobrança de pênalti. Na etapa final, Robert descontou para a Portuguesa.

Leia Também Grêmio vence Castanhal-PA e é o quinto classificado à segunda fase da Copinha

Com a vitória, o Internacional se manteve na liderança do Grupo 25, agora com seis pontos, não podendo mais ser ultrapassado pelo São Raimundo-RR, terceiro colocado, com um ponto, que empatou com o União Mogi-SP, por 1 a 1, na partida preliminar da chave.

Pelo Grupo 5, as duas vagas seguem abertas. Na primeira partida do dia, a Francana-SP venceu o Confiança-PB, por 2 a 0, no estádio José Lancha Filho, em Franca. No jogo seguinte, Ponte Preta-SP e Juventude-RS ficaram no 1 a 1.

Quem segue vivo no Grupo 15, que conta com o Corinthians-SP, é o Resende-RJ, que venceu o São José-SP, por 3 a 0, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.

Por fim, no Grupo 23, o Osasco Audax-SP venceu o Camaçariense-BA, por 2 a 1, no estádio José Liberatti, em Osasco, e garantiu a liderança e vaga antecipada na próxima fase. Mais tarde, Joinville-SC e Santo André-SP não saíram do zero.

CLASSIFICADOS

Agora já são 15 times classificados antecipadamente à segunda fase da Copinha: Atlético-GO, Atlético-MG, Audax-SP, Cruzeiro, Ferroviária, Fluminense, Fortaleza, Internacional-RS, Mirassol, Nova Iguaçu, São José-RS, Santos, Sport, Votuporanguense e XV de Piracicaba.

Confira todos os jogos desta sexta-feira (07)

11h

União Suzano-SP 3 x 2 Concórdia-SC

13h

Juventus-SP 3 x 1 Canaã-BA

Votuporanguense-SP 3 x 1 Atlético-MT

Tanabi-SP 2 x 0 Aquidauanense-MS

Matonense-SP 0 x 4 Jacuipense-BA

Manthiqueira-SP 1 x 2 São José-RS

Jaguariúna-SP 0 x 4 Fluminense-PI

Flamengo-SP 3 x 0 Santana-AP

Mauá-SP 1 x 1 Volta Redonda-RJ

13h15

Ituano-SP 0 x 2 Fortaleza-CE

15h15

Portuguesa Santista-SP 3 x 2 CRB-AL

Monte Azul-SP 1 x 4 Bahia-BA

Guarani-SP 3 x 2 Vila Nova-GO

Fast Clube-AM 0 x 3 Fluminense-RJ

XV de Piracicaba-SP 3 x 1 Vitória-BA

Red Bull Bragantino-SP 1 x 2 ABC-RN

Guarulhos-SP 0 x 0 Avaí-SC

Mauaense-SP 1 x 4 Atlético-GO

17h

Audax-SP 2 x 1 Camaçariense-BA

17h15

União Mogi-SP 1 x 1 São Raimundo-RR

17h45

Francana-SP 2 x 0 Confiança-PB

19h15

Santo André-SP 0 x 0 Joinville-SC

19h30

São José-SP 0 x 3 Resende-RJ

Portuguesa-SP 1 x 2 Internacional-RS

20h

Ponte Preta-SP 1 x 1 Juventude-RS