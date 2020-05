ALMANAQUE ESTADÃO - Há 40 anos, Flamengo faturava seu primeiro título nacional em final histórica

Em 1º de junho de 1980, 154.355 pessoas pagaram para entrar no Maracanã, ver uma das maiores finais da história do Campeonato Brasileiro e acompanhar a conquista do primeiro título nacional da mais gloriosa equipe do Flamengo, que derrotou naquela decisão o Atlético-MG por 3 a 2. A partida consagrou a geração de Zico e fez emergir a maior rivalidade interestadual do País.

A final daquele Brasileirão reuniu dois esquadrões formados por diversos craques, alguns deles que comporiam a base da seleção que disputou a Copa do Mundo de 1982, como Junior, Zico, Toninho Cerezo, Eder Aleixo e Luisinho. E ficou marcada pelo brilho de Reinaldo e Nunes, dois dos maiores centroavantes da história do futebol nacional.

O equilíbrio entre as equipes estava claro antes mesmo da decisão começar, pelas campanhas na competição: ambos tinham somado 32 pontos (a vitória valia 2) em 20 duelos, sendo que o Flamengo tinha 13 vitórias, 6 empates e 1 derrota, contra os 14 triunfos, 4 igualdades e dois reveses atleticanos. Na primeira partida da decisão, no Mineirão, o Atlético-MG abriu vantagem ao vencer com um gol de Reinaldo, o que lhe dava a chance de ser campeão no Maracanã com uma igualdade. Mas apesar da ótima atuação do seu craque, que fez mais dois gols, a taça ficou com o Flamengo.

Quem brilhou, até mais e por último, foi Nunes. O centroavante abriu o placar da decisão aos sete minutos do primeiro tempo, mas Reinaldo deu a resposta no lance seguinte, para empatar. Zico, o maior craque daquele Flamengo, colocou sua equipe em vantagem ao intervalo ao marcar aos 44 minutos. O time carioca parecia próximo de levar a taça, mas antes passou por um enorme susto. Mesmo mancando e sem condições de seguir em campo - e chamado de "bichado" pela torcida flamenguista -, Reinaldo calou a maioria no estádio ao empatar a partida aos 21 da etapa final.

766E3C01-53A8-483E-9B06-CCE0C7108013 Estávamos nervosos, não de medo, mas para vencer a partida. Você ser campeão do Brasil é importantíssimo. Pelo Flamengo, é mais importante do que qualquer coisa E0EAB005-9061-4B3D-86B9-AEB61693E313 Raul, goleiro do Flamengo

Dois minutos depois, a polêmica da patida: após a marcação de um impedimento inexistente, Reinaldo catimbou, para atrapalhar a saída de jogo do adversário, e acabou sendo expulso por José de Assis Aragão. Com um jogador a mais, o Flamengo marcou o gol do título aos 37 minutos, com Nunes, que deu um drible seco em Silvestre antes de finalizar às redes. As emoções, porém, não se encerrariam ali. O Atlético-MG ainda teve Chicão e Palhinha expulsos. Mesmo assim, no lance derradeiro, teve a chance de empatar o jogo pela terceira vez, após erro de Manguito, com Pedrinho, que passou por Raul, mas teve sua finalização cortada. Assim, só ao apito final de Aragão, o Flamengo pôde comemorar o seu primeiro título brasileiro.

766E3C01-53A8-483E-9B06-CCE0C7108013 Se aquela jogada final do Atlético resulta em gol, faríamos outro na saída de bola. Faltava ainda um minuto e o juiz não acabaria o jogo. E pensei assim em todas as vezes que o Atlético empatou E0EAB005-9061-4B3D-86B9-AEB61693E313 Zico, meia do Flamengo

A partir dali, aquele time do Flamengo dominaria o futebol nacional. Mas sua formação começou antes, no fim da década de 1970, com jovens da base, como Zico, Leandro, Júnior, Andrade, Adílio e Tita, que seriam campeões estaduais em 1978 e 1979. Depois do título nacional em 1980, o Flamengo venceria a Libertadores e o Mundial Interclubes em 1981, além do Campeonato Carioca. E ainda faturaria o Brasileirão em 1982 e 1983.

FICHA TÉCNICA

01/06/1980 - FLAMENGO 3 x 2 ATLÉTICO-MG

FLAMENGO - Raul; Toninho, Manguito, Marinho e Júnior; Andrade, Carpegiani (Adílio) e Zico; Tita, Nunes e Júlio César. Técnico : Cláudio Coutinho

- Raul; Toninho, Manguito, Marinho e Júnior; Andrade, Carpegiani (Adílio) e Zico; Tita, Nunes e Júlio César. : Cláudio Coutinho ATLÉTICO-MG - João Leite; Orlando (Silvestre), Osmar, Luisinho (Geraldo) e Jorge Valença; Chicão, Toninho Cerezo e Palhinha; Pedrinho, Reinaldo e Éder. Técnico: Procópio Cardoso

GOLS - Nunes, aos 7, Reinaldo, aos 8, e Zico, aos 44 minutos do primeiro tempo; Reinaldo, aos 21, e Nunes, aos 37 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - José de Assis Aragão (SP).

CARTÕES VERMELHOS - Reinaldo, Chicão e Palhinha (Atlético-MG).

RENDA - Cr$ 19.726.210,00.

PÚBLICO - 154.355 pagantes.

LOCAL - Maracanã, no Rio.