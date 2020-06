ALMANAQUE ESTADÃO - O dia em que Roberto Dinamite ganhou do Corinthians por 5 a 2

No dia 4 de maio de 1980, Roberto Dinamite teve sua maior atuação com a camisa do Vasco. Para muitos, aquele jogo o consagrou como o maior ídolo da história do clube de São Januário. Dinamite marcou cinco gols contra o Corinthians, de Sócrates e companhia, pela segunda fase do Campeonato Brasileiro. O atacante, depois de anos, se tornaria presidente do time carioca, mas sua gestão foi bastante questionada, mas essa é outra história.

O velho Maracanã estava em um de seus dias de glória. Os quase 108 mil torcedores, que proporcionaram renda de CR$ 8.648.474,00 (uma fortuna para a época), quase não deixavam espaço entre as numeradas e a saudosa geral, onde ficavam os "geraldinos", criando o ambiente propício para uma grande partida de futebol. Todo mundo foi ver o retorno de Roberto, após seis meses sem sucesso pelo Barcelona. Até mesmo os flamenguistas, que assistiram na preliminar a vitória do rubro-negro sobre o Bangu por 3 a 0.

Favorito mesmo no Rio, o Corinthians começou bastante ofensivo e logo abriu o marcador com um golaço de sem-pulo do fortíssimo volante Caçapava, aos 11 minutos. O lendário goleiro Mazzaropi nem viu a bola passar. Mas o dia era de Roberto Dinamite, e isso não demorou a se ver. Em uma falha geral da zaga corintiana, aos 13 minutos o centroavante acertou um chute indefensável para o goleiro grandalhão Jairo, empatando a partida em 1 a 1. A sorte estava ao lado do craque vascaíno. Aos 27, Dinamite arriscou da intermediária, o 'morrinho artilheiro' ajudou e os cariocas conseguiram a virada, com dois gols do atacante.

Roberto estava impossível, superando até as expectativas do técnico Orlando Fantoni, que antes do jogo pedira para que a torcida "não esperasse tanto" dele em seu retorno ao Brasil. Aos 37 de jogo, em um contra-golpe espetacular, Guina deu passe "açucarado" para o atacante. Roberto bateu com rara habilidade: 3 a 1. Já era o nome do jogo, aplaudido pelos vascaínos e por quem estivesse no Maracanã naquele dia.

Era o primeiro tempo e o massacre de Roberto ainda estava em andamento. Aos 39, como tudo dava certo para o Vasco, o volante Dudu emendou um chute de bem longe. Jairo foi mal na bola e rebateu na pequena área. Ela ficou esperando a chegada de Roberto, que chegou sem apelação: 4 a 1, com quatro de Dinamite. O Corinthians continuava valente e tentava diminuir o vexame. Além de Sócrates, Caçapava e Jairo, o time de Parque São Jorge tinha Zé Maria, Vladimir, Basílio e Geraldão, que sofreu um pênalti, aos 43 da primeira etapa. Sócrates cobrou com categoria e diminuiu a desvantagem para 4 a 2.

CONFIRA OS GOLS DE DINAMITE CONTRA O CORINTHIANS

Depois de um primeiro tempo eletrizante, ainda havia espaço reservado para mais um golaço de Roberto. Em jogada individual, o artilheiro mandou uma "bomba" de fora da área, no ângulo superior esquerdo de Jairo, que pulou só para sair na foto. Não era preciso mais nada para o torcedor vascaíno, que foi à loucura com o retorno triunfal de seu maior símbolo dentro de campo. "Fiz mais de mil partidas pelo Vasco (1.110, com 708 gols) em toda a minha carreira, mas essa contra o Corinthians foi especial. Joguei 20 anos como profissional e não me lembro de outro jogador que tenha tido a honra de marcar cinco gols no Corinthians", disse Roberto, ao site do clube carioca.

"Começou a sair um gol atrás do outro. Eu tive seis chances e marquei cinco vezes. O Vasco jogou muito bem e isso me ajudou. Reencontrei o Maracanã com cem mil pessoas. Voltei para minha casa, para minhas origens, para a família vascaína. Tudo isso tinha um significado muito especial."

Em um campeonato repleto de grandes jogos, como o Flamengo 6 x 2 Palmeiras, Internacional 0 x 3 Atlético-MG e a vitória do Corinthians por 5 a 0 sobre o Grêmio, este jogo merece um lugar no coração de todos que gostam de futebol e do Brasileirão. Seja vascaíno, ou até mesmo corintiano, vale a pena rever. É uma página magnífica da história do futebol nacional.

FICHA TÉCNICA VASCO 5 X 2 CORINTHIANS