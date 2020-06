ALMANAQUE ESTADÃO - O gol de Éverton na virada sobre o Botafogo quase derrubou o Morumbi em 1981

Sob a orientação do técnico Carlos Alberto Silva, a diretoria do São Paulo formou uma seleção no início dos anos 80. Depois do título paulista, o objetivo era se sagrar campeão brasileiro. A defesa tinha Waldyr Peres, Getúlio, Oscar, Dario Pereira e Marinho Chagas e o ataque era composto por Paulo Cesar, Serginho e Zé Zérgio, além de Renato no meio-de-campo.

Mas em 26 de abril de 1981, com um Morumbi abarrotado de gente, Éverton, um meia raçudo e com grande habilidade para bater na bola saiu do banco de reservas para realizar umas das maiores atuações já registradas na história da competição nacional.

Depois de perder o jogo de ida da semifinal, no Maracanã, por 1 a 0, para o Botafogo do goleiro Paulo Sérgio, do lateral-direito Perivaldo, do volante Rocha, do meia Marcelo (Oliveira, técnico) e do craque Mendonça, o São Paulo tinha de devolver o resultado para alcançar a decisão do Brasileiro.

E o jogo do Morumbi não poderia começar pior para desespero dos quase 100 mil são-paulinos presentes naquele domingo de sol. Logo aos dez minutos, após tabela rápida com Marcelo, Jérson (com J), encobriu Waldyr Peres para abrir o placar.

O gol desestruturou o São Paulo, que, aos 19, viu Perivaldo lançar de forma sensacional Mendonça. No meio da zaga, o meia bateu com elegância para fazer 2 a 0 e calar momentaneamente o Morumbi.

O São Paulo precisava de pelo menos um gol na primeira etapa para ir para o vestiário com ânimo de buscar a virada no segundo tempo. E ele veio de forma polêmica, após o juiz paranaense Bráulio Zanotto marcou pênalti polêmico do zagueiro Gaúcho em Serginho Chulapa. Gerson, o Canhotinho de Ouro, era o comentarista da Rede Globo: "para mi, aqui da cabine, não foi pênalti."

O próprio Serginho bateu para diminuir a vantagem carioca. No ímpeto de recomeçar logo a partida, o são-paulino acabou dando um encontrão em Paulo Sérgio, iniciando uma grande confusão em campo, mas ninguém foi expulso.

"Antes de a bola chegar nele, o Serginho já estava caindo e gritando. Não foi nada", disse o goleiro Paulo Sérgio, ao programa "Jogos Inesquecíveis", do SporTV. "Nossa ideia, mesmo se fosse um empurrão não tão forte, tentar levar o juiz a dar um pênalti para a gente conseguir diminuir o placar", afirmou Éverton. "Pelo jeito que eu peguei na bola, eu sabia que o Paulo Sárgio não ia conseguir defender. Foi um gol que marcou minha carreira."

Paulo Sergio reconheceu que não sabia das características de Éverton. "Ninguém conhecia o Éverton no Botafogo. Eu disse: 'Como esse cara pegou um chute desse'. Depois, eu vi ele fazer muitos gols como aquele", divertiu-se Paulo Sérgio.

Mas o melhor estava por vir nos minutos finais. Aos 21, um dos gols mais sensacionais de todos os tempos em campeonatos brasileiros. Zé Sergio cobrou escanteio pels eswuerda, Dario Pereira tocou de cabeça opara dentro da área, Serginho não conseguiu acertar direito na bola, Rocha afastou parcialmente e Éverton, que havia entrado no lugar de Heriberto ainda no primeiro tempo, acertou uma bomba da marca da meia lua da grande área. Um golaço, que quase derrubou o Morumbi.

Embalado, o São Paulo conseguiu a virada história, aos 33 minutos. Paulo Cesar cruzou da direita, Dario Pereira mais uma vez marcou presença e tocou de cabeça para o miolo da área. Serginho dominou e Éverton bateu de bico para classificar o São Paulo e se consagrar na história do clube.

"Se você não faz aquele gol, eu ia te matar", brincou Serginho com Éverton no vestiário do Morumbi, após o jogo.

Detalhe: muitos conselheiros são-paulinos estavam atrás dop gol botafoguense e festejaram demais o gol da classificação, inclusive invadindo o gramado.

"Se fosse comparar time por time, o São Paulo era muito melhor. O Botafogo era forte no conjunto, enquanto eles tinham muitos jogadores de seleção", reconheceu Paulo Sérgio.

FICHA DO JOGO

Ficha técnica: São Paulo 3 x 2 Botafogo.

Semifinal do Campeonato Brasileiro de 1981.

Local: Morumbi (São Paulo).

Data: 26/04/1981.

São Paulo: Waldir Peres; Getúlio, Oscar, Darío Pereyra e Marinho Chagas; Almir, Heriberto (Éverton) e Renato (Assis); Paulo César, Serginho Chulapa e Zé Sérgio. Técnico: Carlos Alberto Silva.

Botafogo: Paulo Sérgio; Perivaldo, Gaúcho, Zé Eduardo e Gaúcho Lima; Rocha, Ademir Lobo e Mendonça (Gilmar); Ziza (Édson), Marcelo e Jérson. Técnico: Paulinho de Almeida.

Árbitro: Bráulio Zanotto.

Público: 98.650.

Gols: Jérson aos 10'/1T, Mendonça aos 19'/1T, Serginho Chulapa (PK) aos 45'/1T, Éverton aos 21'/2T e aos 33'/2T."