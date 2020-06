ALMANAQUE ESTADÃO - O jogo que levou Telê Santana para a seleção brasileira

A ida de Telê Santana para a seleção brasileira em 1980 teve início em 9 de dezembro de 1979, após uma atuação de gala do Palmeiras frente ao Flamengo, em pleno Maracanã, diante de 112 mil espectadores, em uma vitória espetacular, por 4 a 1, válida pela terceira fase do Campeonato Brasileiro.

Empurrado pela multidão rubro-negra, o Flamengo precisava da vitória para alcançar as semifinais pois o Palmeiras tinha um saldo de gols melhor em um grupo que ainda tinha Comercial e São Bento (ambos paulistas. Só o primeiro colocado seguiria na competição. Para isso os cariocas, tinham Zico em grande forma, liderado pelo técnico Claudio Coutinho, que acumulava a função também na seleção brasileira.

Vice-campeão no ano anterior, o Palmeiras era o time da década, com duas taças nacionais conquistadas e mais três Paulistas. Praticava um futebol ofensivo, rápido, bonito de se ver, sob a orientação de Telê. O destaque era o meia-direita Jorge Mendonça. Com pernas compridas, passadas largas e elegantes, o camisa 8 abriu o placar logo aos 11 minutos, após linda jogada do centroavante Cesar, que em grande escapada pela esquerda, deixou o zagueiro Manguito para trás e cruzou com perfeição para o companheiro de ataque só ter o trabalho de empurrar para as redes.

O Flamengo tentou muito o empate no primeiro tempo, mas parou em Gilmar, autor de três ótimas defesas. O Palmeiras também teve enorme chance de ampliar, após bela jogada de Jorginho pela direita. Cesar, a um passo da linha de gol, conseguiu chutar no travessão.

O empate do time carioca só veio no comecinho da etapa final. Junior lançou Cláudio Adão. A bola sobrou para Zico, que invadiu a área em alta velocidade e foi travado pelo volante Pires. Pênalti marcado pelo juiz gaúcho Carlos Sérgio Rosa Martins e convertido por Zico: bola do lado direito e Gilmar caiu do lado esquerdo.

O Flamengo se entusiasmou ainda mais e teve duas belas chances para virar o placar com Zico, mas ele errou feio na primeira e foi frustrado na segunda pela grande defesa de Gilmar. Aos 24 minutos, Carlos Alberto Seixas entrou no lugar de Jorginho e no primeiro toque na bola fez o segundo gol palmeirense, ao desviar uma cobrança de falta de Baroninho.

Precisando de três gols, o Flamengo se abriu na defesa e se tornou um alvo fácil para os comandados de Telê Santana. Aos 31, saiu o gol mais bonito. O lateral-esquerdo Pedrinho fez um lindo lançamento de trivela para Baroninho na ponta-esquerda. O camisa 11 invadiu a área e tocou para trás. Pedrinho, em alta velocidade, apesar de ter corrido cerca de 70 metros, bateu firme na bola e venceu o goleiro Cantarelli: 3 a 1.

O desespero tomou conta dos cariocas. Boa parte da multidão presente ao Maracanã começou a voltar para casa. O truculento centroavante Beijoca entrou no lugar de Adílio e não demorou para causar confusão. Em uma bola boba pelo lado esquerdo, o atacante desferiu uma cotovelada no rosto do volante Mococa. Na sequência, ainda deu tapa na cara de Baroninho antes de receber o cartão vermelho.

"Elemento como esse deve ser banido do futebol. Ele entrou parar para dar pontapé nos outros", disse Telê, logo após a agressão, em um tempo em que os repórteres podiam fazer perguntas para os personagens durante a partida.

Mas ainda havia tempo para mais um belo gol palmeirense. Em nova jogada de Baroninho, pela esquerda, o ponta cruzou na cabeça do meia Zé Mário: 4 a 1. Jorge Mendonça e Mococa devolveram as gozações da imprensa carioca antes do jogo e perguntavam antes de se dirigirem ao vestiário: "Cadê o Mengo?". A superioridade do time de Palestra Itália foi tão grande que Claudio Coutinho admitiu após o apito final: "Foi um desastre, mas eles mereceram."

Show do Palmeiras, que se garantiu na disputa das semifinais contra o Internacional, que seria o campeão invicto daquele ano. E show de Telê Santana, que assumiu a seleção em 1980 para formar uma das maiores equipes da história do futebol na Copa da Espanha, em 1982.

FICHA DO JOGO

Flamengo 1 x 4 Palmeiras

Flamengo: Cantarelli, Toninho, Manguito, Dequinha, Júnior; Paulo César Carpegiani, Adílio (Beijoca), Zico, Reinaldo (Carlos Henrique), Cláudio Adão e Tita. Técnico: Cláudio Coutinho

Palmeiras: Gilmar, Rosemiro, Beto Fuscão, Polozzi, Pedrinho; Pires; Mococa, Jorge Mendonça, Jorginho (Carlos Alberto Seixas), César (Zé Mário), Baroninho. Técnico: Telê Santana

Local: Maracanã: 09/12/1979

Público: 112.047

Gols: Jorge Mendonça 11/1; Zico 9/2; Carlos Alberto Seixas 24/2; Pedrinho 31/2 e Zé Mário 45/2.

Juiz: Carlos Sérgio Rosa Martins (RS)