Almería bate Celta fora de casa e deixa a zona de rebaixamento

O Almería conseguiu nesta sexta-feira um resultado importantíssimo na luta contra o rebaixamento do Campeonato Espanhol. Na abertura da 16.ª rodada, a última de 2014, a equipe viajou a Vigo, venceu o Celta por 1 a 0, com o gol de Hemed ainda no primeiro tempo, e deixou a zona da degola.

O resultado levou o Almería a 13 pontos, agora na 16.ª colocação. A equipe voltará a campo no início do ano que vem, dia 3 de janeiro, para pegar o Málaga, de novo fora de casa. Já o Celta parou nos 20 pontos, na oitava posição, fora da zona de classificação para competições europeias, e pega o Sevilla também no dia 3, fora de casa.

O gol do Almería nesta sexta-feira aconteceu aos 17 minutos. Após cruzamento da direita, o zagueiro Fontás falhou feio ao tentar matar no peito e entregou nos pés de Hemed, que tocou para o gol. O Celta teve a chance de empatar no segundo tempo, mas Julián pegou pênalti batido por Nolito e garantiu o triunfo.