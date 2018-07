Almería demite técnico após levar 8 a 0 do Barcelona

"Juan Manuel Lillo foi destituído do seu cargo por motivos esportivos e por causa dos maus resultados nas últimas rodadas do campeonato", explicou a diretoria do clube, em nota. Com a humilhante derrota de sábado, o Almería se manteve na zona de rebaixamento, na 18.ª posição, com apenas nove pontos em 12 jogos.

Lillo se tornou o quarto técnico a ser demitido na atual temporada do futebol espanhol. Antes dele, Antonio Álvarez, do Sevilla, Jesualdo Ferreira, do Malaga, e José Aurelio Gay, do Zaragoza, perderam seus cargos por conta dos maus resultados.