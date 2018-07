Almería e Cordoba empatam no Campeonato Espanhol

Na abertura da terceira rodada do Campeonato Espanhol, o Almería recebeu o Cordoba nesta sexta-feira e ficou no empate de 1 a 1. O resultado foi ruim para ambos, que continuam perto da zona de rebaixamento, com dois pontos cada.

Jogando em casa, o Almería abriu o placar logo aos 12 minutos, com o gol do espanhol Edgar Mendez. Mas o Cordoba, recém-promovido para a elite do Campeonato Espanhol, conseguiu empatar na sequência: o argentino Cartabia marcou aos 19.

Único com aproveitamento 100%, o Barcelona lidera o campeonato com seis pontos e volta a campo neste sábado, quando recebe o Athletic Bilbao. Em outro jogo do dia, Real Madrid e Atlético de Madrid fazem o clássico da capital espanhola.

Ainda neste sábado, acontecem mais dois jogos pela terceira rodada do Campeonato Espanhol: Málaga x Levante e Celta x Real Sociedad. Serão disputadas outras quatro partidas no domingo e uma última na segunda-feira.