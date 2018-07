Almería e Málaga empatam e continuam perto da degola

ALMERÍA - O sábado no Campeonato Espanhol foi encerrado com um empate sem gols entre Almería e Málaga, em Almería, pela 25.ª rodada da competição. O resultado foi péssimo para as duas equipes, já que ambas continuam muito próximas da zona de rebaixamento para a segunda divisão.

Com 26 pontos, o Almería está um pouco melhor e ocupa a 16.ª colocação. Um ponto atrás está o Málaga, hoje na 17.ª posição, a última fora da zona de degola. O Valladolid, com 22 pontos, está em 18.º e já atuou nesta rodada - na última sexta-feira, empatou em casa com o Levante por 1 a 1.

Na próxima rodada, o Málaga receberá justamente o Valladolid, no sábado. No dia seguinte, o Almería terá a ingrata missão de enfrentar o Barcelona, no estádio Nou Camp.