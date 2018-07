Almería é o primeiro rebaixado do Campeonato Espanhol O Almería é o primeiro rebaixado do Campeonato Espanhol. Na abertura da 35.ª rodada, neste sábado, a equipe do brasileiro Diego Alves foi a Madri e perdeu para o Getafe por 2 a 0, com gols de Colunga e Pedro Ríos. O resultado confirmou matematicamente a queda já esperada da pior equipe da competição.