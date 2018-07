Almería renova com técnico espanhol de apenas 35 anos Depois de escapar do rebaixamento na última rodada do Campeonato Espanhol, o Almería resolveu renovar por um ano o contrato do técnico Francisco, o mais jovem da primeira divisão da Espanha. O ex-atacante, que viveu a melhor fase da carreira no próprio clube da Andaluzia, tem apenas 35 anos.