Almería segura empate com Granada e sai da degola no Espanhol

No duelo de duas equipes que brigam contra o rebaixamento no Campeonato Espanhol, o Almería visitou o Granada nesta segunda-feira e, mesmo com um jogador a menos durante quase todo o segundo tempo, segurou o empate por 0 a 0. O resultado, pelo encerramento da 12.ª rodada da competição, tirou os visitantes da zona da degola.

O Almería somou seu décimo ponto com o empate, subindo para 17.º, à beira da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, segunda-feira que vem, a equipe recebe o Rayo Vallecano. Já o Granada está logo acima, agora com 11 pontos em 15.º, e no domingo terá a difícil tarefa de enfrentar o Sevilla fora de casa.

Nesta segunda, as duas equipes fizeram um jogo de baixo nível técnico e poucas jogadas perigosas. Isso mudou aos oito minutos da etapa final, quando Azeez foi expulso. A partir daí, o Granada chegou com mais perigo e chegou a ter duas chances seguidas com Córdoba, mas o Almería se fechou bem e arrancou um ponto importante na casa do adversário.