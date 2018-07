Almir é testado no meio e pode ser titular do Flamengo contra o São Paulo O Flamengo está encerrando a fase de preparação para o Campeonato Brasileiro em Atibaia (SP) e uma dúvida persiste na cabeça do treinador Vanderlei Luxemburgo: quem vai ser o responsável pela criação de jogadas ofensivas. No treino desta sexta-feira, o meia Almir ganhou uma vaga no time titular e pode começar jogando contra o São Paulo, neste domingo, no Morumbi. Arthur Maia, que vinha atuando na posição, segue na briga pelo posto, que deve ser definido no treino deste sábado.