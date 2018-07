Aloísio admite surpresa com adaptação no São Paulo

SÃO PAULO - Contratado no começo da temporada do Figueirense, Aloísio terminou o ano como um dos destaques do São Paulo. Com gols, muita raça e até mesmo pelas inusitadas comemorações, o atacante virou ídolo da torcida são-paulina. E ele próprio admite ter ficado surpreendido com a rápida adaptação que teve no clube do Morumbi.

"Tudo isso me surpreendeu um pouco. Óbvio, a gente trabalha para fazer o melhor nos jogos e ajudar o time, mas não esperava uma adaptação tão rápida em um clube grande como o São Paulo. Isso me deixa feliz e com mais força para continuar. Quero usar essa alegria para fazer melhor em 2014."

Chamado pela torcida de 'Boi Bandido', o atacante de 25 anos terminou a temporada como o artilheiro do São Paulo, junto com Luis Fabiano, ambos com 22 gols. Mas Aloísio, apesar de comemorar o sucesso que fez individualmente, lamenta por não ter conseguido ajudar o Tricolor a conquistar algum título em 2013. "Para mim, foi um ano bom, mas para o clube, não. De um modo geral, não foi como queríamos. Nossa meta era ganhar títulos e alegrar o torcedor. Consegui fazer os gols, mas trocava o meu bom momento por conquistas do São Paulo", disse Aloísio, em entrevista no site oficial do São Paulo.