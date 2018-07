Aloísio celebra retorno à posição de origem no São Paulo

SÃO PAULO - Destaque no Figueirense como centroavante, Aloísio poderá voltar a sua posição de origem no São Paulo, nesta quinta-feira, pela Copa Libertadores. O jogador vinha atuando como atacante no clube paulista, mas vai ganhar chance como centroavante por causa da suspensão de Luis Fabiano.

"Infelizmente, o Luis está suspenso e assim vou ter uma chance nessa posição. Espero fazer jus à confiança de todos, ainda mais jogando dessa forma. É uma posição em que sempre mostrei muita raça e vibração, fazendo gols, e quero mostrar isso", afirma Aloísio, que foi contratado pelo São Paulo no fim do ano após defender o Figueirense em 2012.

No time paulista, Aloísio foi contratado para ser o reserva imediato de Luis Fabiano. Mas vinha jogando como atacante pelo lado direito, na posição ocupada por Lucas, atualmente no Paris Saint-Germain. "Minha contratação foi como centroavante, como sempre joguei, mas aqui no São Paulo estou jogando mais aberto", explica.

O retorno de Aloísio a sua posição de origem acontecerá nesta quinta-feira, contra o Arsenal de Sarandi, na Argentina. Ciente da situação complicada do São Paulo na Libertadores, o jogador prega cautela e paciência diante dos argentinos.

"Nosso time precisa ter a cabeça boa nesse jogo, pois sabemos que os argentinos são complicados. Essa vitória é muito, mas muito importante para o que a gente deseja, então estamos focados em conseguir jogar uma boa partida e esquecer das possíveis provocações", diz.