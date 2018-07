Aloisio Chulapa adia aposentadoria e vai defender o Maranhão Aos 40 anos, Aloisio Chulapa é um jogador peculiar. Nas redes sociais, são quase diárias as fotos tomando seu "danone" (como Chulapa chama a cerveja), mas isso não significa que a carreira profissional esteja encerrada. Nesta quinta-feira, o ex-atacante do São Paulo anunciou, da forma dele, que acertou para jogar no Maranhão Atlético Clube na primeira divisão do Campeonato Maranhense do ano que vem.