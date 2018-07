Aloísio diz que trocaria gols pelo São Paulo por título da Recopa

SÃO PAULO - Em meio à péssima fase vivida pelo São Paulo, o atacante Aloísio tem conseguido certo destaque positivo. Ele marcou em três dos quatro jogos oficiais da equipe após a pausa no calendário para disputa da Copa das Confederações e chegou a dez gols pelo clube. O jogador, no entanto, garantiu que trocaria esses gols pelo título da Recopa Sul-Americana, que será decidida nesta quarta-feira.

"O título da Recopa é o mais importante nesse momento. Trocaria todos os meus gols pela conquista do torneio, porque sei o quanto seria importante para o grupo", declarou o jogador, que deve ser titular diante do Corinthians, no Pacaembu. Na primeira partida, o time do Parque São Jorge venceu por 2 a 1.

Agora Aloísio é o vice-artilheiro do São Paulo na temporada, ao lado de Jadson e atrás de Luis Fabiano, que já marcou 16 vezes. O atacante inclusive tem sido um dos poucos poupados das críticas da torcida, insatisfeita com a sequência de sete jogos oficiais sem vitórias.

"Cheguei ao São Paulo e fui muito bem recebido. Não só pela torcida, mas por todos no clube. As pessoas que trabalham aqui e torcem para o São Paulo sempre me apoiaram e só posso agradecer. Espero que esse incentivo continue e a gente consiga esse importante título", comentou.