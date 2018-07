Aloísio espera que Luis Fabiano não deixe o São Paulo

SÃO PAULO - Enquanto curte férias na cidade natal, em Santa Catarina, o atacante Aloísio projeta a continuidade do bom trabalho que tem feito no São Paulo. O jogador, que chegou para ser reserva de Luis Fabiano, mostrou ser útil pela sua inquestionável dedicação e vem ganhando espaço dentro do elenco.

Apesar da possibilidade de Luis Fabiano deixar o clube, o que permitiria a Aloísio assumir a titularidade na sua posição de origem, o jogador não pleiteia ficar sozinho na briga por posição. "Ele é uma pessoa do bem e que sempre me ajudou. Gosto do Luis e como centroavante dispensa comentários. Espero continuar ao lado dele e ajudar ainda mais o São Paulo", comentou Aloísio.

O jogador lamenta ter entrado em férias sem títulos e eliminado da Libertadores, mas crê numa evolução da equipe a partir do dia 24, quando começará o segundo semestre tricolor. "Sempre procuro fazer bem o meu papel nos jogos. No primeiro semestre consegui ajudar um pouco, mas infelizmente não conquistamos títulos. Agora, no segundo, vou manter a mesma pegada e sei que nossa equipe tem totais condições de dar alegrias ao torcedor", completou.