Aloísio promete estar 100% para estreia do São Paulo no Paulistão

SÃO PAULO - Recém-contratado, o atacante Aloísio foi um dos destaques do primeiro jogo-treino do São Paulo em 2013 ao marcar dois gols na goleada por 9 a 1 sobre o Grêmio Barueri, sábado, no CT de Cotia. Satisfeito com o seu desempenho, o jogador garantiu que está se adaptando bem ao novo clube e prometeu que estará no melhor da sua forma para a estreia no Campeonato Paulista.

"Estou gostando bastante deste começo. Fui muito bem recebido por todos os jogadores e também pelos funcionários do clube. Vou me preparando a cada dia e estou crescendo muito fisicamente. Espero estar 100% na estreia do Paulista", disse.

Aloísio reconheceu que começa a temporada atrás de Luis Fabiano e Osvaldo na luta por uma vaga de titular, mas garantiu que não vai desanimar e lutará para conquistar o seu espaço no São Paulo.

"A vitória também foi muito importante e fico feliz de ajudar com dois gols. Deu para entrosar mais com os meus companheiros. O Luis e o Osvaldo fizeram um bom 2012 e vou disputar posição com eles. Vou torcer por eles e vamos juntos ajudar o São Paulo. Quero também colaborar com os meus gols", afirmou.

O São Paulo voltará a disputar um jogo-treino nesta quarta-feira, novamente em Cotia, contra o Red Bull, antes da estreia no Campeonato Paulista, marcada para o próximo sábado, no Estádio do Morumbi, contra o Mirassol.

"Vamos trabalhar fortes nos próximos dias, entrar focados em mais esse jogo-treino para tentar a vitória, que será muito importante neste início de temporada. A estreia no Paulista já está chegando, então temos de estar bem para começar o ano da melhor maneira", concluiu Aloísio.