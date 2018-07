Aloísio volta a treinar e pode reforçar o São Paulo

SÃO PAULO - Depois de desfalcar o São Paulo na vitória por 1 a 0 sobre a Ponte Preta, quinta-feira, por conta de uma amidalite, o atacante Aloísio está recuperado e à disposição para o duelo contra o Vasco, neste domingo, no Rio. O jogador treinou neste sábado e foi relacionado para a partida, válida pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Muricy Ramalho comandou um treino tático fechado à imprensa neste sábado, mas, de acordo com a assessoria do clube, Aloísio esteve presente ao longo de toda atividade e, por isso, figurou na lista de 21 relacionados. A volta como titular, no entanto, não está garantida, já que o técnico também conta com Welliton, que atuou diante da Ponte Preta, e Osvaldo, que volta de suspensão, para o setor.

De certo mesmo, apenas os dois desfalques são-paulinos. O volante Wellington segue afastado por conta de um sangramento digestivo sofrido na semana passada. Denilson, suspenso, também está fora, o que abre uma vaga no meio de campo. A tendência é que Fabrício seja escalado no setor.

RELACIONADOS

Goleiros: Rogério Ceni e Denis; Laterais: Clemente Rodríguez, Mateus Caramelo e Reinaldo; Zagueiros: Rafael Toloi, Antonio Carlos, Paulo Miranda e Edson Silva; Volantes: Rodrigo Caio e Fabrício; Meias: Paulo Henrique Ganso, Jadson, Maicon e Lucas Evangelista; Atacantes: Luis Fabiano, Osvaldo, Aloísio, Silvinho, Negueba e Welliton