Alojamento do CT do Athletico-PR tem princípio de incêndio, mas ninguém se fere

Um princípio de incêndio em um dos quartos do alojamento do CT do Caju, assustou o Athletico-PR na tarde desta sexta-feira. Um curto circuito acabou ocasionando o incidente. O clube revelou que nenhum jogador ou funcionário acabou ferido.

"No final da tarde desta sexta-feira, houve um princípio de incêndio em um quarto de um dos hoteis do CAT Alfredo Gottardi. O incêndio foi ocasionado por um curto circuito no carregador de um fone de ouvido bluetooth. Ninguém do clube ficou ferido", informou o Athletico-PR.

Um colchão acabou pegando fogo e o sistema de detecção de fumaça do hotel acionou o alarme de incêndios. A brigada de emergência do clube acabou acionada e rapidamente debelou o princípio das chamas. "Somente como precaução, o clube acionou o Corpo de Bombeiros, que ao chegar ao local encontrou a situação já controlada."

O CT do Athletico-PR é considerado um dos mais modernos do País. E segue rigorosas medidas de segurança. O clube sempre orienta seus jogadores a não deixarem aparelhos eletrônicos ligados enquanto não estiverem nos quartos. O dono do fone de ouvido teve a identidade preservada.

"O Club Athletico Paranaense reitera que possui estrutura de excelência no CAT Alfredo Gottardi para garantir a segurança e trabalho de seus atletas e funcionários."

