Alonso lidera último teste da F-1 no ano e Mick Schumacher é o último

De volta à Fórmula 1 em 2021, o veterano Fernando Alonso não deu chances à nova geração e foi o mais rápido no último teste da categoria neste ano, nesta terça-feira. Em Abu Dabi, o piloto espanhol de 39 anos superou os rivais mais jovens, enquanto Mick Schumacher foi o 15º e último colocado no Circuito de Yas Marina, nos Emirados Árabes Unidos.

Após dois anos ausente, o bicampeão mundial voltará à F-1 em 2021 pela Renault, cujo nome será alterado para Alpine na próxima temporada. E, nesta terça, mostrou que segue em forma nas pistas. Alonso completou sua melhor volta com o tempo de 1min36s333. Para efeito de comparação, o espanhol foi mais rápido que os dois pilotos da Renault no treino classificatório do próprio GP de Abu Dabi, disputado no domingo.

No total, Alonso completou 105 voltas no traçado, mais que as 89 voltas de outro veterano. O polonês Robert Kubica foi o quarto mais veloz, com 1min37s446s, pela Alfa Romeo. A presença da dupla no teste chegou a virar polêmica na F-1 porque os testes desta terça eram reservados aos jovens pilotos.

Entre estes, o mais rápido foi o holandês Nyck de Vries, que marcou 1min36s595 com a Mercedes. Foi o segundo mais veloz de todo o teste, após 110 voltas. Pela mesma equipe, o belga Stoffel Vandoorne foi o terceiro do dia, com 1min36s840. O japonês Yuki Tsunoda completou o Top 5, com 1min37s557, pela AlphaTauri.

A lista dos 10 mais velozes do dia contou ainda com o estoniano Juri Vips (Red Bull), o italiano Antonio Fuoco (Ferrari), o britânico Callum Ilott (Alfa Romeo), o chinês Guanyu Zhou (Renault) e o sul-coreano Jack Aitken (Williams).

Filho do heptacampeão mundial Michael Schumacher, Mick ficou no fim da fila. Foi o 15º e último colocado, com o tempo de 1min39s947, após 125 voltas. Ele defendeu as cores da Haas, equipe que defenderá na F-1 a partir de 2021.

O teste desta terça-feira encerrou as atividades da Fórmula 1 em 2020. A categoria retomará as ações na pista somente em março de 2021, com os testes da pré-temporada, em Barcelona, na Espanha.