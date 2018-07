Alonso pede pés no chão no Real na Liga dos Campeões Ter eliminado o Manchester United com uma vitória no Old Trafford aumentou a esperança dos torcedores do Real Madrid na conquista do 10º título da Liga dos Campeões da Europa. Porém, o volante Xabi Alonso garante que todos no clube pensam em um jogo de cada vez, a começar pelo duelo de quarta-feira com o Galatasaray, no Santiago Bernabéu, pelas quartas de final.