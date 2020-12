Alta de casos de coronavírus e SP na fase vermelha não muda calendário do futebol

Com a alta de novos casos e mortes por coronavírus, o governador João Doria decidiu colocar todo o Estado de São Paulo na fase vermelha no Natal e réveillon, entre os dias 25 a 27 de dezembro e 1º a 3 de janeiro. Outros Estados também vêm registrando aumento de casos de covid-19. Apesar desse cenário, o futebol brasileiro segue em andamento, com deslocamentos dos times para as partidas. A presença do público nos estádios, é claro, ainda continua proibida.

Normalmente, os times estariam de folga nesta época do ano. No entanto, por causa da paralisação do futebol em razão da pandemia do coronavírus, a temporada só vai terminar em fevereiro de 2021. A 27ª rodada do Brasileirão, por exemplo, será disputada em 26 e 27 de dezembro. Nestes dias, em São Paulo, apenas atividades essenciais poderão funcionar, como mercados e farmácias.

Leia Também Livre da covid-19, Luxemburgo tem alta

"Nove meses se passaram, o Natal está chegando. Eu queria muito estar aqui dizendo que podemos celebrar de forma livre, com a nossa família, nas ruas, com aglomerações. Essa não é a realidade, o coronavírus não vai embora no Natal", afirmou a secretária de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, Patricia Ellen, que se emocionou durante o anúncio. "Nosso patamar está elevado e queremos evitar que saia de controle".

A média móvel de mortes causadas por covid-19 no Brasil ficou em 776 vítimas na terça-feira. Esse tipo de média leva em consideração dados dos últimos sete dias para corrigir distorções provocadas pelas variações nos registros. Nas últimas 24 horas, o País registrou 963 novos óbitos pela doença, com 55.799 novos diagnósticos confirmados.

A Confederação Brasileira de Futebol, por sua vez, não recebeu qualquer determinação das autoridades de saúde em relação ao andamento dos campeonatos. Desde o retorno das atividades no País, os times precisam seguir o protocolo elaborado pela entidade, como testes de coronavírus no elenco dois dias antes de cada partida e número reduzido de funcionários no estádio.

Os campeonatos estão na reta final. Na Copa do Brasil, os jogos de ida das semifinais serão disputados nesta quarta-feira. Já o Campeonato Brasileiro tem mais 12 rodadas. A Copa Libertadores da América realizará as semifinais na primeira quinzena de janeiro de 2021 e a final, no Maracanã, está marcada para o dia 30 do mesmo mês.