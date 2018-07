Alta temperatura no Catar deve colocar jogos no fim do ano

DOHA - Por toda as acusações de corrupção no processo de escolha do Catar como sede da Copa de 2022, por todas as críticas relativas ao sistema kafala que escraviza trabalhadores imigrantes, existe um assunto mais prático e que preocupa mais a Fifa. Como disputar o Mundial em junho e julho? A resposta é: não há como. Por mais que os organizadores digam e repitam que é possível jogar na pequena península do Oriente Médio no verão, a verdade é que até eles sabem que seria impraticável a realização da Copa sob temperaturas que podem superar os 50ºC.

O discurso oficial é mantido sempre que o tema vem à tona. Os estádios serão climatizados com potentes sistemas de ar condicionado, o que garantirá a jogadores e torcedores um ambiente agradável.

Até aí, tudo bem. Mas o que farão os fãs de todo o mundo para se deslocar até o estádio? E como fazer turismo sob um sol escaldante em país no qual até sombra é item raro? São questões para as quais o Supremo Comitê Catar 2022 (Q22) ainda não tem todas as respostas. "Mantemos nosso compromisso e projeto de fazer a Copa no verão. Essa foi nossa candidatura e estamos nos preparando para isso" afirma Hassan Al Thawadi, secretário geral do comitê. "Um dos legados que pensamos para o Mundial é justamente a criação de uma tecnologia de ponta para a refrigeração de grandes áreas abertas."

A reportagem do Estado visitou o estádio do Al Sadd, que possuiu um sistema de refrigeração. É difícil avaliar a sua eficácia nos meses de calor inclemente. A visita ocorreu em novembro, quando a temperatura oscilava entre 26º e 28º. Mas a sensação térmica dentro do estádio era agradável. Para isso, 39 mil difusores sob os assentos distribuíam o ar impulsionado por três compressores que refrigeravam 6 mil toneladas de água, a um custo de R$ 7.821,60 por oito horas.

