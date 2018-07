Altitude não preocupa o Palmeiras, diz Marcos Assunção O volante Marcos Assunção disse que os três dias de treinamento do Palmeiras em Sucre, na Bolívia, serão suficientes para que o time supere os efeitos da altitude e jogue em condições de igualdade contra o Universitário, na quinta-feira, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. A cidade boliviana fica a cerca de 2.800 metros acima do nível do mar.