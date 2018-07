Altitude preocupa, mas Jô confia em vaga antecipada

"Se existe a possibilidade de, com o empate, a gente sair com a classificação, temos de pensar nisso", afirmou o atacante, nesta terça-feira, em solo boliviano. "Ainda estou com um pouco de falta de ar, dói a cabeça. [A altitude] É uma dificuldade muito grande, mas temos de superar", observou.

Para aliviar os efeitos da altitude, o grupo viajou no sábado para treinar com antecedência e os atletas se acostumarem ao ar rarefeito. Mas Jô lembrou que o time precisará "usar a malandragem" para superar o adversário. "Quanto mais compactados estivermos, menos a gente corre. Temos de saber jogar aqui. Qualquer possibilidade de chute, a gente tem de tentar", avaliou.

Líder isolado do Grupo 3, o Atlético tem a segunda melhor campanha da Libertadores até agora. E pode sacramentar sua vaga nas oitavas até com um empate na próxima noite. Se vencer, garante a classificação antecipada.

Sem problemas de lesão ou suspensão, técnico Cuca vai repetir novamente a escalação do Atlético com Victor; Marcos Rocha, Réver, Leonardo Silva e Júnior César; Pierre, Leandro Donizete, Ronaldinho Gaúcho, Bernard e Diego Tardelli; Jô.