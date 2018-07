Alto salário dificulta saída do volante Cristian no Corinthians

As chegadas dos volantes Gabriel, Fellipe Bastos e Paulo Roberto, além de reforçar o elenco do Corinthians, evidenciaram que Cristian não está entre os planos da comissão técnica e a diretoria está aberta para ouvir clubes interessados em levar o jogador. O problema, porém, é encontrar quem esteja disposto a pagar o salário do jogador.

Cristian tem um dos salários mais altos do elenco, algo em torno de R$ 420 mil. Com a chegada dos três novos volantes, o técnico Fábio Carille conta com nove opções para o setor: Cristian, Marciel, Maycon, Jean, Warian, Mantuan, Gabriel, Paulo Roberto e Fellipe Bastos. Camacho também é volante, mas tem atuado mais como um meia.

A tendência é que alguns dos volantes sejam emprestados. Jean e Warian são os favoritos para deixar o clube. Quanto a Cristian, alguns clubes aparecem interessados no jogador, mas descartam o negócio quando são comunicados que terão de arcar com todo o salário.

Assim, o Corinthians está disposto a pagar parte dos honorários do atleta para que ele vá para o clube. Com contrato até o fim da temporada, a ideia dos corintianos é que alguma equipe o leve por empréstimo até o fim do ano.

A Chapecoense e a Ponte Preta apareceram interessadas no jogador recentemente, mas ambos avisaram ao Corinthians que só aceitaram a realização do negócio se a maior parte do salário ficasse sob a responsabilidade da equipe corintiana.

O técnico Fábio Carille gosta de Cristian, mas sabe que a relação custo-benefício não é a ideal. Desde que retornou ao clube, em 2015, o volante atuou pouco, por causa de diversas lesões. Com Jadson nos planos, o cenário ideal para a diretoria corintiana é conseguir negociar Cristian e seu salário ser utilizado para pagar o meia.