Altos x Bahia: como assistir ao vivo ao jogo da Copa do Nordeste

Altos e Bahia se enfrentam neste sábado, às 16h (de Brasília), no estádio Albertão, em Teresina, no Piauí, pela quinta rodada da Copa do Nordeste. As duas equipes entram em campo muito pressionadas e precisam da vitória para tentar abafar a crise.

Onde assistir Altos x Bahia ao vivo?

Altos e Bahia terá a transmissão do canal online Live FC e do SBT (Nordeste). O Altos aparece na sexta colocação do Grupo A, com apenas dois pontos, sem vitória em quatro jogos. Já o Bahia é o quinto colocado do grupo B, com cinco pontos e se vencer, entra na zona dos classificados para a próxima fase.

Mas a situação de Enderson Moreira no Bahia não está nada fácil. Após a derrota por 1 a 0 para o Jacuipense, pelo Baiano, a pressão para demissão do treinador é grande, embora a equipe ainda esteja na terceira colocação do Estadual, com 11 pontos, apenas um a menos que o líder Vitória. Na Sul-Americana, a equipe caiu na primeira fase, ao ser eliminado pelo Liverpool-URU.

O Altos está ainda pior. A equipe é apenas a quarta colocação do Campeonato Piauiense, em um torneio em que disputam seis equipes. Na rodada passada, a equipe conseguiu derrotar o Piauí por 3 a 1 e amenizou um pouco a pressão por melhores resultados. Após encarar o Bahia, os próximos compromissos são Piauí (novamente) e o Flamengo-PI duas vezes.