Altos-PI x Santos: onde assistir ao vivo pela TV ao jogo pela Copa do Brasil

Altos e Santos se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h15 (horário de Brasília e 18h15 hora local) pela primeira fase da Copa do Brasil. O confronto acontece no estádio Albertão e a decisão da vaga será em jogo único. Quem perder, está eliminado.

Onde assistir Altos-PI x Santos?

A partida terá transmissão do canal SporTV e acompanhamento em tempo real do Estado. O Santos chega como franco favorito, mas vem de uma surpreende e histórica goleada sofrida por 5 a 1 diante do Ituano. Apesar do tropeço, o time do técnico Jorge Sampaoli lidera o Grupo A do Campeonato Paulista com 12 pontos.

O Altos espera surpreender e dar fim a um longo jejum. A equipe tem apenas um jogo oficial na temporada e empatou por 1 a 1 com o ABC, pelo Campeonato Piauiense. O time da cidade de Altos não vence uma partida desde o dia 3 de junho, quando derrotou o Nacional, do Amazonas, por 3 a 0, pela Série D do Campeonato Brasileiro. Depois disso, foram seis jogos, sendo duas derrotas e quatro empates.

A primeira fase da Copa do Brasil é disputada em jogo único, em que o mandante é o time que aparece em posição inferior no ranking da CBF. O visitante tem a vantagem de jogar pelo empate.

Na segunda fase, o formato se repete e a diferença é que, se o jogo terminar empatado, a vaga será decisiva nos pênaltis. Até a terceira fase, os confrontos já estão definidos. Na quarta etapa do torneio, será realizado um sorteio em que vão participar os clubes classificados da Copa do Brasil e mais os que estão na Copa Libertadores. Veja o diagrama dos confrontos para as fases seguintes.

CONFIRA A RODADA COMPLETA DA PRIMEIRA FASE DA COPA DO BRASIL

Terça-feira

21h30 River-PI x Fluminense-RJ

Quarta-feira

16h Votuporanguense-SP x Ypiranga-RS

19h15 Altos-PI x Santos-SP

20h30 Sobradinho-DF x América-RN

20h30 Foz do Iguaçu-PR x Boa Esporte-MG

21h Santa Cruz-RN x Tupi-MG

21h30 Juazeirense x Vasco - RJ

21h30 Palmas-TO x Juventude-RS

21h30 Mixto-MT x CSA-AL

21h30 Corumbaense-MS x Luverdense-MT

21h30 Atlético Cearense-CE x Joinville-SC

21h30 Itabaiana-SE x Paraná-PR

21h30 Central-PE x Ceará-CE

Quinta-feira

18h30 Americano-RJ x Londrina-PR

21h Ferroviário-CE x Corinthians