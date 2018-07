Alunos e funcionários vão à escola para ver a seleção

Ao ser avisado de que não haverá aula no próximo dia, o que se costuma fazer? A maioria comemora. Na escola Hoerskooel, nesta sexta-feira, foi diferente. Os funcionários e alguns alunos do local foram até lá, mesmo com a folga, para acompanhar o treino da seleção brasileira. Em sua maioria mulheres, comportadas, elas queriam mesmo era ver Kaká e Robinho.

Os jogadores de Real Madrid e Santos eram motivo de admiração da aluna. "Eu gosto deles, são demais, fiz meu trabalho rapidinho só para poder vê-los... É demais", diz Cheneze Gideons. "Sabemos bastante sobre futebol, mas admitimos que só conhecemos esses dois. Eles são muito bonitos", reforça a amiga Lucia Modisane.

Não passavam de 50 torcedores acompanhando o treino desta manhã. A maioria dos que lá estavam dizia conhecer sobre futebol, embora nunca o tenham praticado - o campo em que o time brasileiro treinou era de rúgbi, paixão sul-africana, até a semana passada. Ao lado, há quadras de hóquei e tênis.

Considerada escola de padrão econômico superior, a Hoerskooel cobra 1.500 rands (cerca de R$ 400) de mensalidade. A maioria dos alunos e dos funcionários da administração é formada por pessoas brancas.

Como toda sexta-feira é considerada o Dia do Futebol no país, todos estavam com camisas de times. As da África do Sul se confundiam com as do Brasil, mas para a torcida nos jogos não há dúvidas: a prioridade é torcer para a seleção da casa. Depois, vem o time de Dunga. "Quem vai ganhar a Copa é o Brasil, né? Então, torcemos por eles", completa Danielle Stewart.