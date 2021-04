Alusão a juiz nazista gera problemas em cúpula do futebol alemão

A alusão do presidente da federação de futebol da Alemanha (DFB), Fritz Keller, a um juiz nazista gerou incômodo e reprovação em lideranças do esporte no país e levou a um pedido público de desculpas.

A ofensa de Keller ocorreu em uma reunião na última sexta-feira e agora veio à tona na edição online do "Der Spiegel". De acordo com a publicação, o dirigente se referiu a seu vice-presidente, Rainer Koch, como um 'Freisler'.

Ao fazer isso, ele fazia alusão ao ex-presidente do Tribunal Popular do Terceiro Reich, Roland Freisler, um temido juiz nazista.

A alusão é duplamente séria, já que Koch é juiz. Ela também vem em meio a fortes tensões internas na DFB, definidas na mídia alemã como uma luta de poder entre Keller e seu secretário-geral, Friedrich Curtius. A DFB não confirmou nem negou o incidente, mas fontes de dentro da entidade disseram, de acordo com o jornal "Bild", que Keller pediu desculpas pelo que aconteceu, mesmo por escrito, a Koch, que por sua vez aceitou sua explicação.

Freisler foi um dos participantes da Conferência de Wannsee, em 1942, fora de Berlim, onde representantes de alto escalão do regime nazista elaboraram a chamada "solução final" - o extermínio de judeus.

O vice-presidente da DFB é integrante do Tribunal Distrital de Munique. De acordo com o "Der Spiegel", o secretário-geral apresentou uma queixa ao comitê de ética da federação sobre a ofensa feita pelo rival.