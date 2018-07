Álvaro considera injusta punição a Suárez: 'Não merecia'

O lateral esquerdo do São Paulo e da seleção uruguaia , Álvaro Pereira, valorizou a campanha do Uruguai na Copa do Mundo de 2014 , quando foi eliminado pela Colômbia nas oitavas de final. Além disso, ele afirma que a campanha foi deixada de lado por conta da enorme repercussão do 'caso Suárez ', que foi suspenso por 4 meses após aplicar uma mordida em Chiellini em partida válida pela primeira fase.