Álvaro Negrão é aclamado novo presidente do Guarani Pela terceira vez em menos de um ano, o Guarani tem um novo presidente. Na noite desta segunda-feira, de forma praticamente unânime, Álvaro Negrão foi aclamado novo mandatário do clube até março de 2014. Ele era candidato em uma chapa única, já que as diversas correntes políticas do clube se uniram para um gestão de coalizão. A vice-presidência fica com Horley Senna e Rodrigo Ferreira foi reeleito presidente do Conselho Deliberativo.