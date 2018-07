Álvaro Negredo é operado e desfalcará o City por até três meses

Depois de anunciar na segunda-feira que havia sofrido uma séria lesão no pé direito, o atacante Álvaro Negredo foi submetido a uma cirurgia para corrigir a fratura sofrida no local. A confirmação foi dada pelo técnico do Manchester City, Manuel Pellegrini, que ainda lamentou o tempo de afastamento do espanhol. Ele não poderá atuar por um período de dois a três meses.

"O Álvaro passou por cirurgia hoje (terça-feira) em seu pé quebrado e provavelmente vai ficar de fora de dois a três meses", declarou Pellegrini na noite de terça, nos Estados Unidos, onde o City faz pré-temporada. "É uma pena para nós, porque Álvaro é um membro muito importante do nosso elenco, então obviamente vamos sentir sua falta."

Negredo se contundiu durante a vitória por 2 a 1 diante do Hearts, da Escócia, em amistoso de pré-temporada realizado na cidade de Edimburgo na última sexta-feira. Ele próprio informou sobre a lesão através das redes sociais e, inicialmente, disse apenas que ficaria longe do futebol por "alguns meses".

O espanhol chegou ao City para a última temporada e teve um ótimo início, marcando 23 vezes em seus primeiros 33 jogos pelo clube. Nos últimos meses, no entanto, teve dificuldade para manter o nível, ficou 16 partidas consecutivas sem marcar e acabou perdendo espaço na equipe.

Sem ele, o City fará mais um amistoso de pré-temporada diante do Sporting Kansas City, nesta quarta, na casa do adversário. E Pellegrini espera dificuldade diante do atual campeão da Major League Soccer (MLS, o campeonato norte-americano de futebol). "Vai ser difícil porque nós estamos começando a temporada, mas eu acho que haverá dois times campeões e que estarão buscando a vitória."