Alvaro Pereira alerta time do São Paulo: 'Só nome não vence jogo'

O elenco recheado de estrelas não foi garantia de um grande futebol até aqui, e as primeiras dúvidas sobre o potencial do São Paulo começam a aparecer à medida que o time não consegue emplacar uma sequência convincente desde o começo do ano. Até mesmo os jogadores admitem que é preciso mostrar algo além do currículo para recolocar o time nos eixos.

Em entrevista coletiva, Alvaro Pereira foi direto ao ponto e pediu que o grupo tenha pés no chão para voltar a vencer. O uruguaio foi duro na avaliação e lembrou que nem mesmo as passagens por grandes clubes e seleções vão ajudar o time a jogar bem.

"Temos bons jogadores no papel, mas precisamos demonstrar como time. Jogador bom vence um ou dois jogos, mas vencer campeonato é coletivamente. Aqui todos são iguais. Temos jogadores de qualidade, que passaram por seleções, mas precisamos mostrar coletivamente essa qualidade. Só o nome não vence", alertou o jogador.

O lateral espera resolver na partida desta quarta-feira, contra o Bragantino, o problema de falta de efetividade na criação de jogadas. Até aqui o São Paulo tem ficado muito tempo com a bola no pé, mas não sabe o que fazer com ela e ainda sofre gols em falhas de marcação.

"O São Paulo começa todos os jogos sendo protagonista. Falta conseguir a vantagem na primeira parte, acertar esse primeiro golpe. Não é azar. Se sofrermos um gol, precisamos fazer mais esforço e ficamos expostos. Temos de acelerar para conseguir a vantagem no começo", analisou.