Álvaro Pereira diz que prefere jogar no Brasil do que na Europa

Álvaro Pereira é um jogador 'rodado' no futebol europeu. Entre 2008 e 2014, ele defendeu o Cluj, da Romênia, além de Porto e Inter de Milão antes de chegar, por empréstimo, ao São Paulo. Porém, o uruguaio, famoso pela vontade demonstrada nos jogos, revela que se sente mais à vontade jogando na América do Sul.

"Eu sou o tipo de jogador que precisa jogar sempre para se sentir bem. Por isso, eu deixei a Inter de Milão, para ter mais oportunidades em campo. Para mim, não funciona jogar uma partida e descansar duas, mas eu sou muito agradecido ao clube e não tenho nada do que me queixar", afirmou o lateral são-paulino.

Álvaro Pereira também revelou que gosta da 'maratona' de jogos que vive no Brasil. "O calendário brasileiro mostra que temos mais jogos do que os demais. São jogos muito bonitos, muito importantes e têm mais contatos do que lá fora." O São Paulo, inclusive, já estuda uma proposta para ter o uruguaio em definitivo. "Estou muito feliz aqui no Brasil e quero ficar por aqui por algum tempo", concluiu Álvaro.