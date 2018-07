Alvaro Pereira diz que São Paulo precisa de alternativas

Bastou que Chapecoense e Goiás acertassem minimamente o posicionamento da defesa para que o São Paulo mostrasse sua fragilidade ofensiva. Sem conseguir trabalhar a bola no chão - apesar de ter jogadores como Paulo Henrique Ganso, Maicon e, agora, Kaká -, o time teve que apelar para bolas alçadas e não obteve sucesso.

Para o lateral-esquerdo Alvaro Pereira, o São Paulo precisa se concentrar em outras formas de furar as defesas. O uruguaio chegou a falar em "desespero" quando analisou o excesso de cruzamentos na área do adversário."Não conseguimos furar as defesas, mas precisamos encontrar alternativas, não podemos voltar ao desespero de esperar uma bola aérea ou bola parada para resolver o jogo. Temos que buscar outro caminho nos 90 minutos, temos jogadores para fazer isso e não deixar acontecer esse tipo de coisa", afirmou o jogador.

A análise do uruguaio é basicamente a mesma do restante do grupo: o São Paulo tem a posse de bola, mas não sabe o que fazer com ela especialmente quando enfrenta defesas fechadas, como será o caso do Bragantino nesta quarta, pela Copa do Brasil, em Ribeirão Preto.

"Temos que ser mais contundentes, precisamos criar mais jogadas perigosas. Mandamos na partida mas não fazemos os gols. Preferia ter menos jogadas de gol e ser mais efetivo", explicou.