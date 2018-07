Álvaro Pereira, do São Paulo, exalta convocação para Copa pelo Uruguai

SÃO PAULO - O lateral-esquerdo Álvaro Pereira tem motivos de sobra para comemorar. O jogador do São Paulo foi convocado nesta segunda-feira para disputar a Copa do Mundo no Brasil e está ansioso para vestir a camisa do Uruguai na competição.

"Tudo isso é fruto do meu trabalho, porque venho tentando fazer o meu melhor com humildade. Sempre luto pelo time que defendo e não será diferente agora. Vou continuar treinando e me preparando bem", disse o jogador, em entrevista ao site do São Paulo.

Ele confessou que tem motivos de sobra para festejar o fato de estar na lista do técnico Óscar Tabárez. Nesta segunda-feira, o filho mais velho do jogador, Mateo, completou 6 anos de idade. "Hoje é aniversário do meu filho e, então, foi mais um presente para todos nós. Minha família ficou muito alegre e contente, porque podemos festejar juntos em casa", revelou o lateral.

Álvaro Pereira disputou a última Copa do Mundo, na África do Sul, quando o Uruguai fez uma campanha surpreendente e chegou até as semifinais, ficando na quarta colocação. No ano seguinte, foi campeão da Copa América na Argentina. Agora, aos 28 anos, terá a chance de disputar o seu segundo Mundial.

O jogador chegou ao São Paulo em janeiro, vindo de empréstimo da Inter de Milão. Apesar de atuar com frequência no meio de campo na seleção, ele passou a ser utilizado no Brasil como lateral-esquerdo, uma posição carente no clube. Logo virou titular e caiu no gosto da torcida. No clássico de domingo, tomou o terceiro cartão amarelo e não poderá enfrentar o Flamengo no próximo fim de semana, no Maracanã.