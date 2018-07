Alvaro Pereira exalta 'futebol coletivo' do São Paulo no Brasileirão

SÃO PAULO - Depois de decepcionar no Paulistão, o São Paulo foi o grande destaque da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no fim de semana. Derrotou o Botafogo por 3 a 0 e ganhou elogios do técnico Muricy Ramalho e do próprio elenco.

Para o lateral Alvaro Pereira, a surpresa se deveu ao bom "futebol coletivo" apresentado pela equipe. "O time está crescendo coletivamente. Acredito que o indivíduo pode ganhar um ou dois jogos, mas um campeonato só é conquistado quando se tem um time. O importante é ter bom jogadores do número 1 até o 30", afirmou em entrevista ao Sportv.

Pereira foi um dos reforços do time para a temporada. Titular absoluto da lateral esquerda, o uruguaio se adaptou rapidamente ao clube e ao Brasil. "Estou muito feliz aqui no São Paulo. Agradeço muito ao povo brasileiro pela recepção", declarou.

Em grande ritmo, o jogador quer mostrar trabalho neste início de Brasileirão visando a Copa do Mundo. "Eu tenho que ir bem aqui para jogar na seleção. Penso que tenho que fazer bem o dia a dia aqui para ter chances".