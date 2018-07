Alvaro Pereira festeja vitória em primeiro jogo com a camisa do São Paulo

SÃO PAULO - Bastaram sete dias para Alvaro Pereira conquistar a torcida do São Paulo. O jogador chegou de Milão na segunda-feira, assinou contrato, fez um bate-volta até Montevidéu para pegar seus documentos, treinou quarta e já jogou neste domingo. Diante do Oeste, o lateral-esquerdo já foi cobrador de faltas ofensivas e escanteios e mostrou enorme disposição apesar da diferença climática entre o frio europeu nesta época do ano e o forte calor visto no Morumbi.

Para premiar a boa atuação, colocou a bola na cabeça de Antônio Carlos para o zagueiro fazer o segundo gol dele na vitória por 2 a 1 sobre o Oeste, pela terceira rodada do Paulistão.

"Fiquei muito feliz com a vitória, e me senti muito bem. O Morumbi é muito bonito, um monumento do mundo, e realizei um sonho jogando aqui. O time jogou bem e soubemos aproveitar algumas situações. Nossa experiência fez a diferença, porque o times deles estava melhor fisicamente. No Paulista, a maioria dos clubes já começa a preparação no final do ano passado, e nós só em janeiro", avaliou o jogador, que mostrou já conhecer o futebol brasileiro.

Mostrando a famosa raça uruguaia, tão apreciada pelos são-paulinos, o lateral só foi substituído quando caiu no gramado, cansado e com cãibras. "Acho que cansei um pouco por isso, porque tive uma semana muito corrida. Resolvi algumas questões burocráticas, mas isso faz parte e na quarta-feira já tentarei fazer melhor", completou o lateral-esquerdo, planejando o jogo contra o Rio Claro, também no Morumbi.